達明第2季EPS 1.18元 昶昕1.14元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

協作機器人大廠達明 （4585）昨（29）日公布上半年財報，受惠系統整合部門跟半導體相關自動化需求強勁，帶動第2季毛利率、營益率同步增長，第2季單季稅後純益1.23億元，季增80.9%，較去年同期轉虧為盈，創單季新高，每股純益1.18元。

達明第2季營收5.12億元，季增6%、年增29.3%；毛利率52.27%，季增2.39個百分點、年增0.34個百分點；營益率7.95%，季增2.55個百分點。

【記者李珣瑛／新竹報導】特用化學品製造與金屬回收再利用業者昶昕（8438）董事會昨（29）日通過第2季財報，稅後純益7,971.7萬元，季增11.7%，年大增657.8%；每股稅後純益1.14元，獲利表現雙雙改寫單季新高紀錄，對2026年的營運展望樂觀。

達明近年積極強化直銷與系統整合的銷售管道，去年透過直接銷售加SI的比重已提升至四成以上，高於過往水準；經銷商通路約占三成，透過日系夥伴OMRON的銷售占比則降至約23%。

達明 半導體 營收

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