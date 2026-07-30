是方上半年EPS 7.57元

IDC與雲端服務廠商是方電訊（6561）昨（29）日公布上半年財報，每股純益7.57元。是方董事長邵泓嘉表示，是方今年可望逐季成長，下半年營運遠優於上半年，全年毛利率維持50%以上水準，在LY2客戶加速進駐以及中科虎尾園區新資料中心將動工的雙引擎帶動，未來五年邁入高成長期。

是方第2季營收10.4億元，毛利率48.18%，低於去年同期55.4%，歸屬母公司業主淨利2.98億元，季增3.8%，年減17.9%，每股純益3.88元。累計上半年營收20.3億元，毛利率48.6%，低於去年同期的55.1%，歸屬母公司業主淨利5.85億元，年減8.9%，每股純益7.57元。

今年上半年是方來自雲端應用占營收比17.3%，年增10.5%，IDC機房占比44%，成推升營運成長的雙箭頭。