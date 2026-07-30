昇達科目標價 上看2,513元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

低軌衛星及無線通訊元件廠昇達科（3491）兩大客戶SpaceX、Amazon LEO持續發射新一代低軌衛星，訂單持續增加並出貨，外資看好第2季因客戶更改設計影響營收已消除，營收可望恢復成長，重申買進及目標價2,513元。

SpaceX自6月中旬掛牌後，股價衝高後拉回，牽動美國及台灣低軌衛星概念股，昇達科股價自5月底高檔2,200元拉回，昨（29）日跌至千元，為近半年新低，終場下跌65元，收1,025元。

日前昇達科公布上半年營運表現，上半年營收19.2億元，年增70%，為歷史同期新高，毛利率56.9%，高於去年同期47.3%，稅後純益為5.6億元，年增161%，每股純益8.15元，為同期新高。昇達科8月6日應邀參加法說會，將分享後續營運表現。

外資認為，受到主要客戶世代轉換影響，單季營收衰退，低於市場預期，但產品轉換影響可望在第3季逐步減少，單月營收可望恢復逐月成長。

此外，昇達科透過不同形狀及組合的波導，可進一步構成濾波器、雙工器、耦合器、隔離器、天線以及功率放大器等射頻被動元件；切入全球主要低軌衛星營運商供應鏈，產品主要應用於低軌衛星本體及衛星酬載、地面站。

外資看好，全球低軌衛星發射速度加快，衛星通訊服務覆蓋範圍及太空應用持續擴大；隨單顆低軌衛星採用頻段增加，波導產品的單星搭載價值同步提升；波導終端應用從低軌衛星拓展至AI資料中心，搶進高速互連市場，將成為推升未來成長關鍵。

昇達科 目標價 SpaceX

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