信驊目標價 喊22,000

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

高盛證券釋出報告指出，信驊（5274）第2季營收與毛利率優於預期，將受惠傳統伺服器管理晶片（BMC）出貨量上修，AI伺服器需求強勁，及新產品AST1840潛在成長動能；目標價由20,000元上調至22,000元，並重申「買進」評等。

信驊將於8月5日舉行法說公告財報。高盛指出，信驊第2季營收季增23%、年增72%，較高盛預期高出3%，並比公司原先預估區間高檔多8%，預期信驊第2季毛利率將達69.6%，高於第1季的69.2%，也高於公司預估的67-68%，主要是因為信驊透過價格調整，將較高的載板與封測成本轉嫁給客戶。

展望第3季，高盛預期信驊營收季增率將擴大到22%，遠高於預估，受惠載板瓶頸逐步緩解，加上客戶需求持續強勁，毛利率應可維持相近的69.5%水準。

整體而言，高盛持續看好信驊獲利展望，認為主要有四大成長動能。首先是代理式AI需求更強勁。信驊預估AI相關一般伺服器BMC需求在2026年為850萬顆，到2027年增加到1,230萬顆，但高盛認為實際需求可能更高。其次是AI特殊應用IC（ASIC）部署加速，且美系AI ASIC客戶市占率進一步提升。第三是AST2700導入率持續上升，預期AST2700在2026-2028年將分別占傳統 BMC出貨量的5%、22%、38%。第四是供應鏈瓶頸逐步緩解，E-glass認證接近完成，且預期在第4季引入新封測合作夥伴。

信驊 目標價 高盛

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