環球晶6月每股虧8.27元

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）近期股價波動，昨（29）日因應主管機關要求，公告6月歸屬母公司業主淨損39.55億元，每股淨損8.27元。公司指出，虧損主要因持股德國世創股票股價下跌，相關評價損益變動所造成。

環球晶首季每股純益為3.97元，尚未公告第2季財報。昨日股價受大盤重挫拖累，收在跌停價864元。市場推估，環球晶在第2季有關世創持股的評價損益仍有可能為正數。

環球晶表示，本業獲利穩健成長，但持有世創股份，並由德國子公司發行以世創股票為認股標的海外附認股權公司債，依IFRS規定按市價認列評價損益。

今年第2季世創股價由4月底約每股80歐元，大幅上升至5月底約105歐元，公司認列未實現評價利益，4月及5月的每股純益顯著提升。但6月底世創股價回落至約82歐元，較5月底下跌逾20%，部分先前認列的評價利益隨之回轉，影響6月稅前損益及每股純益表現。

環球晶上半年合併營收為291.99億元，年減7.6%。近期多空消息都有，日前與記憶體大廠美光簽訂10年長約，並由美光提供5億美元策略性資金支持，是環球晶有史以來所簽訂時間最長、總金額最大的合約。

環球晶董事長徐秀蘭提到，美光提供的5億美元除了預付款性質，也協助公司在美國投資時能大幅降低資金成本與壓力。

環球晶近日公告義大利Novara廠火災事件，8吋產線無塵室機台起火，導致產線停止生產。強調12吋產線不受影響，正在評估災後復原計畫、復工時程、設備損失及對營運的實際影響，仍待進一步評估確認。