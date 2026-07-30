半導體測試介面廠精測（6510）昨（29）日舉行法說會。總經理黃水可表示，下半年營收逐季成長趨勢明朗。因應客戶需求，精測產能目前較2025年底增加約五成，預計8月底增至去年底的兩倍，2027年3月底再新增產能規模，屆時總產能將是2025年底的三倍，不排除繼續擴充。

隨著營收規模及產品種類同步擴大，黃水可表示，精測長期毛利率目標仍維持50%至55%，整體方向沒有太大改變，2027年將是「非常健康成長的一年」。精測董事會也決議今年將追加資本支出，進一步擴充先進製程產能與智慧製造基礎建設。

精測先前公布營收。第2季合併營收16.4億元，季增20.8%、年增34.9%；毛利率57.5%，季增0.7個百分點、年增1.7個百分點；歸屬母公司稅後純益4.94億元，季增44.5%、年增129.1%；每股純益15.02元，單季賺逾一個股本。第2季營收、營業利益、稅後淨利、每股純益、毛利率等多項指標同步創歷史新高。

精測表示，營運表現亮眼，主要受惠於全球雲端服務業者持續加大AI基礎建設投資，HPC（高速運算）相關訂單動能持續強勁。HPC應用上季營收占整體營收比重超過五成，年成長近八成，主要來自美系客戶需求擴張。

黃水可同時指出，全球半導體市場正迎來快速擴張，市場規模估由2025年的7,960億美元躍升至今年的1.511兆美元，增幅接近九成；2027年可望再增至1.914兆美元、年增26.6%，2025年至2029年複合年成長率估達27.2%。