順達估下半年營收較上半年看增兩位數

電池模組大廠順達（3211）昨（29）日舉行法說會，展望後市，順達總經理張崇興表示，下半年增長主力依然來自非IT產品，特別是伺服器備援電池模組（BBU）業務。

順達預估下半年整體營收將較上半年呈現雙位數增長，且毛利率、營益率亦將回升，在BBU需求持續強勁下，看好今明年營收將持續增長。

順達今年第2季毛利率13.85%、營益率6.5%，相較第1季顯著下滑，順達解釋，主要是因BBU客戶某一機種拉貨不如預期，所以導致毛利率、營益率雙雙下滑，但7月起該客戶拉貨回歸正常。

順達今年第2季非IT占整體營收比重約為25~30%，隨著下半年BBU拉貨回歸常態，順達預計下半年非IT營收比重將回升，全年占比將達到五成，下半年毛利率、營益率也將回歸到今年首季水準。

展望下半年，張崇興指出，消費性應用（IT）產品因筆電漲價及記憶體短缺影響，預期下半年營收將較上半年減少；非IT產品受AI資料中心建設推動，BBU需求持續強勁。

整體來看，張崇興預估營收逐季增長，下半年業績較上半年雙位數增長，全年營收維持兩位數成長目標不變。

觀察產業趨勢，張崇興分析，整體市場BBU滲透率持續增加，幅度達到兩位數，目前從大型CSP客戶反饋來看，基本往高壓、大瓦數發展，看好2027年營收將優於今年，主要成長來自非IT業務，同時該業務占比也將持續攀升。

因應BBU需求持續提升，順達近年持續擴產，確定明年台灣、泰國廠將持續擴充產能；目前順達BBU稼動率約為60-70%，預計2027年達到八成。