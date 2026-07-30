雙鍵上半年EPS 2.25元 動能升溫

雙鍵（4764）昨（29）日公布自結獲利數字，6月稅後純益2,600萬元，年增幅達1,625%；每股純益（EPS）0.31元。若加計4、5月獲利數字，雙鍵今年上半年EPS達2.25元，相較去年同期損平表現，獲利動能顯著升溫。

雙鍵6月營收6.9億元，15.49%；上半年營收41.77億元，年增6.34%。雙鍵日前表示，旗下應用於高階CCL板材的5G／6G關鍵樹脂材料，已切入大廠供應鏈，出貨動能增溫，下半年續看好電子材料產品表現。光穩定劑銷售狀況改善；下半年電子材料產能可望放大。

雙鍵指出，CCL客戶需求暢旺，將放大宜蘭廠供應能量，預期第2季電子材料營收占比，有望從去年的10%左右，再提高至30%，第4季並可望再攀升。