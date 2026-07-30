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Fed決策／利率按兵不動 3名聯準銀總裁持異議 超乎預期

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明安客戶提前拉貨 營運衝

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

高爾夫球具代工大廠明安（8938）的一大主力客戶調整新品鋪貨節奏，針對2028年初上市的新款式產品將由往常在前一年的第4季拉貨提前到第2季，有利於明安明年營收和獲利提升，法人看法該公司明年營運表現上攻可期。

法人指出，全球高爾夫球賽事主要在春季舉行，品牌商均會在每年年初發表新款式產品，在新品拉貨下，高爾夫球具代工廠旺季普遍落在每年10月至隔年第1季中；因此，以下游代工業者來說，第4季為旺季、第1季為次旺季、第2季和第3季為淡季。

其中，身為全球第二大球具代工業者的明安，該公司前兩大品牌商客戶占其合併營收比重達63%至69%，扮演吃重角色；而目前一主力客戶改變新品拉貨節奏，正引發全球市場高度矚目。

法人進一步指出，該品牌商已通知旗下各代工廠調整新品上市規劃，由原本的一年改為兩年一次，將對明安營運產生變化，該公司今年高爾夫代工業績雖有子公司明揚營運持續成長的加持，惟可能因此呈現小幅衰退。

不過，在美國下場打球人數維持高檔水準下，該主力品牌客戶規劃2028年的新品將提前於2027年第2季開始正式下單，將有助於明安的高爾夫球與球頭業務同步成長，推升明年營運恢復成長，營收和獲利將優於今年表現。

展望高爾夫球具市場前景，法人認為仍具有穩健的成長空間。首先，是全球高爾夫人口並未明顯下降，反而在部分地區呈現年輕化與多元化趨勢。

此外，科技應用也正在改變高爾夫運動的體驗，例如模擬高爾夫、數據分析與個人化配件等技術，形成穩定的產品更新周期。

營收 客戶 拉貨

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