台塑、台聚迎降價紅利

油價走跌下，三大石化基本原料乙烯、丙烯和丁二烯齊跌，近一周跌幅3%至4%不等，台塑化（6505）和中油恐調降7月份對下游的原料供應價格；惟有助下游泛用樹脂生產商台塑（1301）、台聚、國喬、台達化等減輕進料成本壓力。

業內人士指出，隨著美國暫停對伊朗目標的打擊，市場並維持對恢復談判及重開荷莫茲海峽的期待，歐洲和美國原油期貨連續三個交易日持續下跌。

以28日來看，紐約商品交易所西德州原油9月期貨結算價格為每桶79.26美元，為7月16日以來最低，較前交易日下跌3.35美元，跌幅4.06%。

同時，倫敦洲際交易所9月布蘭特原油期貨結算價為每桶84.09美元，為7月13日以來最低，較前一交易日下跌4.27美元，跌幅4.83%。引領三大石化基本原料乙烯、丙烯和丁二烯全面下探。

觀察近一周行情變化，乙烯部分，由每公噸980美元跌至940美元，跌價每公噸40美元、跌幅4%；丙烯部分，由每公噸1,010美元跌至目前的980美元，跌價每公噸30美元、跌幅3%；丁二烯部分，也由1,330美元跌至1,280 美元，跌價每公噸50美元、跌幅達3.8%。

國內兩大原料供應商台塑化和中油係依石油腦和各項石化基本原料現貨行情變動等進行供應格調整，預計將調降7月對下游的供料價；反觀泛用樹脂生產廠將可因此減輕進料成本。

此外，美伊戰事摧毀中東部分石化廠，業內認為石化產能短期內難以恢復，有助紓解市場供過於求壓力，交易可望回歸供需基本面與終端需求表現。

下游泛用樹脂業者指出，第3季為部分石化產品傳統旺季，包括耶誕節裝飾用料聚氯乙烯、包裝用料高密度聚乙烯、飲料杯及水杯用料聚丙烯，及塗料及膠帶用料丙烯酸酯等。

中東局勢趨於和緩，原料價格下探下，可望帶動加工業以低價回補庫存意願。