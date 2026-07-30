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中碳攻科技材料 邁步

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中碳（1723）轉型高科技材料廠邁進一大步，該公司昨（29）日宣布，旗下研發中心啟用，董事長黃建智表示，中碳屏南廠正式成為「生產與研發雙軌並進」的碳材料發展基地，聚焦綠色儲能、AI伺服器、半導體等高階需求。

黃建智說，研發中心將聚焦三大核心方向。一是鋰離子電池負極材料，持續深耕所需的石墨材料，滿足電動車及儲能系統對高能量密度、高功率密度與長壽命的嚴苛要求。

其次為先進碳材料，用於超級電容及鋰離子電容所需要關鍵的先進碳材料，將聚焦綠色儲能及AI伺服器的BBU系統。第三是等方性石墨，針對半導體等高階產業需求，拓展半導體用高純石墨，打破國外壟斷。

黃建智表示，中碳要成為永續企業，需要與母公司中鋼技術部門密切合作，更需要中碳自主研發的創新與突破，這座研發中心的啟用，正是中碳大步邁向未來的起點，未來會繼續深化與國內外產學研機構的合作，更要打入全球新能源與半導體的核心供應鏈，成為國際市場上碳材料的領航者。

法人指出，中碳屏南廠以負極材料、先進碳材料與等方性石墨三大精碳材料為核心產品，搶攻新能源與半導體碳材料市場，目前已擁有4,000公噸碳化及6,000公噸石墨化產能的石墨產品工廠，主力產品「介相石墨碳微球」不僅為鋰離子電池的負極材料，可滿足電動車及儲能系統對高能量密度、高功率密度與長壽命要求。

黃董事長也指出，隨著全球AI伺服器、電動載具、儲能系統及半導體等產業快速成長，中碳加速開發先進碳材料及等方性石墨等新產品及精進相關製程產線，今日於屏南廠投資新台幣1.87億元興建及啟用的研發中心，不僅是高端碳材料的創新搖籃，開發扣合市場所需的精緻碳材，扮演中碳整體營運結構全面升級關鍵推手。

法人指出，中碳屏南廠先進碳材料產線500公噸，以及等方性石墨產線720公噸的擴建案持續推動中，經費合計約14.52億元，並分兩階段進行擴廠，第一階段預計明年第1季完工投產，可望創造新一波成長動能。

展望未來，中碳將結合中鋼攜手國內外產、學、研夥伴共創價值，朝成為全球新能源與半導體供應鏈不可或缺的關鍵碳材料供應者目標穩步邁進。

中碳 材料 科技

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