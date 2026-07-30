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Fed決策／利率按兵不動 3名聯準銀總裁持異議 超乎預期

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牧德上半年每股賺9.8元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

AOI大廠牧德（3563）昨（29）日召開董事會公布財報，上半年歸屬母公司淨利6.26億元，每股純益9.8元，毛利率達60%，整體獲利表現穩健。董事會並決議通過今年上半年度每股配發現金股利1元，展現穩健獲利能力。

牧德表示，上半年營運延續成長動能，受惠於高階PCB應用需求穩定，自動光學檢測（AOI）設備出貨維持良好水準，加上高階產品比重逐步提升，帶動整體營收與獲利表現。

受供應鏈市場IPC、CCD及記憶體等關鍵零組件價格維持高檔影響，牧德毛利率較去年同期略為調整，並在6月起調整部分產品售價，合理反映供應鏈成本。牧德指出，產品技術、品質獲得客戶認同，客戶也接受價格調整方案。

牧德表示，將持續密切掌握供應鏈供貨情形，進行關鍵零組件備料及供應鏈合作規劃，強化供應鏈管理及生產彈性，透過產品組合優化、成本控管及營運效率提升，以確保客戶交期與出貨需求，降低供應鏈波動對營運之影響。

展望未來，牧德表示，目前整體接單能見度維持良好水準，對中長期營運成長具信心。

牧德 PCB 毛利率

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