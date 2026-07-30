達發第2季每股賺5.25元

高盛證券釋出報告指出，信驊（5274）第2季營收與毛利率優於預期，將受惠傳統伺服器管理晶片（BMC）出貨量上修，AI伺服器需求強勁，及新產品AST1840潛在成長動能；目標價由20,000元上調至22,000元，並重申「買進」評等。

2026-07-30 00:38