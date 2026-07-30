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達發第2季每股賺5.25元
聯發科旗下IC設計廠達發（6526）昨（29）日召開董事會，通過第2季財報。第2季稅後淨利8.8億元，季增17.7%、年增13.1%，每股純益5.25元；累計上半年每股純益9.72元。
達發第2季營收62.9億元，季增15.3%、年增13.9%；毛利率51.2%，季減1.6個百分點、年增0.7個百分點；營益率15%，與首季大致持平，較去年同期增加0.2個百分點。因營收規模擴大，帶動單季獲利維持雙位數成長。
達發累計上半年營收117.44億元，年增9.3%；毛利率51.9%，年增0.8個百分點；營益率15%，年增0.5個百分點；歸屬母公司業主淨利16.28億元，年增8%；每股純益9.72元，高於去年同期的9元。
達發預計8月4日召開第2季法說會，屆時將說明財務及營運狀況，市場關注光通訊、乙太網路及低軌衛星相關產品的成長進度，以及下半年營收與毛利率展望。
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