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Fed決策／利率按兵不動 3名聯準銀總裁持異議 超乎預期

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台光電上半年EPS 42.46元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

銅箔基板（CCL）廠財報報喜，AI推升高階材料出貨暢旺。台光電（2383）昨（29）日公布上半年財報，合併營收803.42億元，年增81.8%，歸屬於母公司淨利152.13億元，年成長119%，每股純益42.46元，皆創新高。

台光電今年首季稅後淨利53.4億元、每股純益14.9元，推估第2季單季淨利98.73億元、季增84.9%，年增183.8%，第2季每股純益27.55元，雙雙改寫新高。

台燿公告上半年營收為243.56億元，年增85.1%，淨利36.02億元，年增172.1%，每股純益12.4元，高於去年同期的4.79元。推估第2季歸屬母公司淨利23.41億元，較去年同期6.52億元倍增，每股純益8.02元，也創新高。

台光電海內外同步擴產，昨日公告，在台灣以約5億3,775萬元取得桃園市大園區土地，董事會也通過本季增資美國子公司EMD Specialty Materials, LLC以擴廠及設備更新，將投資6,883萬美元。台光電表示，因應美國建廠需求及法規，還有設備更新需求，追加投資預算。

台光電 EPS 台燿

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