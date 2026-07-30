欣興AI產品比重衝70% 第3季毛利率向上

載板龍頭欣興（3037）昨（29）日召開法說會，發言人財務資深副總鍾明峰、資深副總行銷長楊筑華等出席，欣興提到，看好高階人工智慧（AI）訂單出貨增加與漲價反應成本，下半年營收可望持續成長，第3季毛利率有機會優於第2季，AI產品比重下半年可望增至七成，持續擴充高階製程、持續適度調整售價反映成本費用。

展望未來，欣興觀察AI GPU／ASIC與HPC需求強勁，不論載板PCB產值持續上修，AI產品占比上半年已超過六成，下半年可望提升到七成，隨高階訂單增加與漲價反應成本，下半年營收可望成長、相對樂觀。

欣興持續擴充高階製程，依據欣興計畫，高階廠區配合客戶需求投產，預期今年第3季光復廠二期產能開出，明年第2季預定光復二廠開出產能。

展望毛利率，欣興也說，毛利率受惠AI高階訂單增加，載板PCB的AI應用營收比重占比在60%以上，加上漲價反映成本，本季毛利率有機會優於上季。

資本支出方面，欣興提到，今年資本支出537億元，主要對於光復二廠產能以及楊梅二廠建置的長交期需求，楊梅三廠預計今年底到明年初動工興建，皆按照客戶的需求緊密配合。

欣興今年第2季毛利率成長，主要受惠AI相關ASIC與資料中心應用等成長，帶動稼動率提升。欣興也指出，原物料成本上漲，正與客戶密切溝通，將持續調整售價反映成本費用。

欣興法說會前已公布財報，上半年每股純益11.7元，賺逾一股本，創同期新高。第2季單季歸屬母公司淨利約131.15億元，單季獲利首度逾百億元，季成長約1.6倍，年增逾440倍，改寫單季新高。欣興公告董事會決議調整今年度資本預算及長交期設備預下訂單金額，大舉上修今年資本支出達537億元，換算調升逾57%。