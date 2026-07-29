國巨法說會／不考慮買庫藏股 AI客戶憂供貨吃緊上門談長約

國巨*（2327）29日舉行法說會，由於股價重挫至507元，分析師也關心國巨是否會考慮買庫藏股來向市場宣示對公司長期前景的信心？對此，國巨經營團隊回應：目前並沒有任何實施庫藏股的計畫，也不評論市場波動，目前的重點與首要任務，就是持續為股東創造良好的營運成果。

國巨法說會釋出不少正面消息，除看好下半年市場需求持續強勁，有極高的訂單出貨比，對於同業紛紛調漲報價，國巨第3季度是否再度漲價，成外資關注焦點，尤其是太陽誘電已宣布9月1日起調漲MLCC價格，三星電機傳出8月跟進漲價，對於法人追問，國巨坦言，第2季度已調整價格以抵銷成本上升，接下來若原物料成本進一步增加，會考慮在本季繼續調漲價格。

對於價格方面的變化，分析師也詢問，由於漲價後，價格調整反應到營收上需要時間發酵，故第3季度是否有可能比第2季看到更明顯的效益？對此國巨表示，確實因為價格調整與產品組合改變，第3季度平均單價將會提高，帶動營收成長。

由於產能吃緊，客戶擔心供應斷鏈風險，國巨也透露越來越多客戶，尤其是AI、運算與企業領域、記憶體等客戶，有意願與國巨簽署長期供應合約，甚至願意支付溢價確保產能與供貨，主要從電容（如 MLCC、鉭質電容）逐步擴大至更廣的被動元件項目，合約也會註明若成本上漲到一定程度，報價會相應調整。

國巨透露，長約客戶多為原廠提出，但其實這些客戶也可以透過本來代理商或EMS廠取得供應服務，過去國巨也跟ODM及EMS廠商簽署過類似合約，目前供應鏈交貨模式沒有太大改變，EMS廠商跟經銷商仍是主要被動元件銷售者，由於國巨有良好的供應鏈追蹤能力，客戶能放心簽署長約，並繼續由EMS廠商採購。

由於6月訂單出貨比達2.2，訂單能見度高，國巨產能利用率也大幅提昇，國巨也表示，第3季度標準品及特殊規格產品利用率將優於第2季度，來到90%以上，由於產能吃緊，下半年也有資本擴充計畫，高雄三廠及越南與墨西哥廠都有擴廠規劃，不過官方並未透露實際資本支出預測數。

國巨公布第2季度財務報告成果亮眼，合併營收 444.56億元，較上一季增加 16.5%，單季歸屬於業主合併稅後淨利 94.18億元，較上一季增加 17.7%，單季每股稅後盈餘 4.59 元，上半年8.48元。