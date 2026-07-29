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統一超財報／上半年獲利62.6億元、年增5.3% EPS 6.03元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
統一超（2912）29日公布2026年第2季財報。7-ELEVEN／提供
統一超（2912）29日公布2026年第2季財報。7-ELEVEN／提供

統一超（2912）29日公布2026年第2季財報，第2季稅後純益為31.7億元，年增4.2%，每股純益（EPS）為3.06元，單季獲利創歷史次高；上半年稅後純益為62.6億元，年增5.3%，EPS為6.03元。

統一超表示，獲利成長主要受惠於台灣7-ELEVEN及轉投資事業包含菲律賓7-ELEVEN、統一生活(康是美)、悠旅生活(星巴克)等共同努力，台灣7-ELEVEN以創新、精業、整合三大戰術深耕在地，串聯線上線下豐富銷售管道與深化uniopen會員生活圈經營，持續創新與優化鮮食、CITY系列等商品結構，相關類別均表現亮眼、挹注營收。

同時，積極展店並強化物流與數位服務布局，上半年持續布局新興商圈及補足「商業空白」區域，全台門市合計智FUN機等多元據點達8,293家，在地商場經營已達68座。展望第3季，持續強化線上線下多元服務管道，開發具市場話題性的商品與行銷活動，善用AI科技與多元省力化工具，優化門市營運效能與顧客服務體驗，帶動整體營運持續穩健成長。

台灣7-ELEVEN持續深化uniopen會員生活圈，藉由「APP」、「點數」、「支付」架構OPENPOINT點數生態系，持續穩擁逾2,000萬名會員、創造上千億規模的會員經濟；強化跨境旅遊服務布局，OPENPOINT APP跨境旅遊集點護照成功走進泰國7-ELEVEN，近期更開通韓國Ponta會員卡綁定、可於韓國CU便利商店消費滿額累積點數，提升點數應用價值。

台灣7-ELEVEN虛實串流並進，把握第2季母親節、端午節、618電商等多元節慶節令商機，也串聯全台超過7,300家門市寄取件據點，並結合安心取服務波段式推出寄取件送購物金、抽3C等話題活動，驅動門市人流、商流、金流成長。

邁入第3季，7-ELEVEN掌握暑假旅遊、高溫消暑、7-ELEVEN DAY、中元節、七夕情人節、父親節、開學季、中秋節等多元商機，跨類別整合推動多元主題策展活動，串聯uniopen會員生活圈，線上線下持續提供豐富優質的商品與服務體驗，架構超越消費者期待的生活型服務平台。

統一超 財報 EPS

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