長科法說會／第2季每股純益來到0.71元 創2022年第4季以來新高

導線架大廠長科*（6548）29日舉行法說會，受惠電源管理IC、工控及AI相關需求同步升溫，第2季每股純益來到0.71元，創2022年第4季以來新高。展望後市，長科表示，目前成長動能已由單一產品、單一應用擴散至各主要產品線與終端市場，預期第3季營收可望延續第2季成長態勢，挑戰雙位數季增，對下半年營運維持正向樂觀看法。

綜觀來看，長科第2季合併營收43.15億元，季增18%、年增33%，創歷史單季新高；毛利率22.7%，較上季提升1個百分點；營益率14.7%、淨利率15.6%，同步優於前一季，呈現「三率三升」；歸屬母公司稅後純益6.56億元，季增40%、年增543%，每股純益0.71元，無論營收或獲利均展現強勁成長力道。

長科指出，第2季獲利成長除受惠營收規模放大，也反映產品組合持續優化，其中，電源管理IC需求持續暢旺，帶動QFN、QFP及IC導線架等主要產品線同步成長，加上固定成本攤提效益提升，使本業獲利能力持續增強。

長科進一步說，目前觀察到市場需求已不再侷限於單一產品或單一終端，而是全面回溫，過去率先復甦的工控需求，如今已擴散至傳統IC、SOT及QFP等產品線，客戶拉貨動能持續增強，也代表歷經近兩年庫存調整後，產業已逐步回歸健康水位。

公司並引用國際IDM大廠公開資料指出，主要客戶庫存天數已由2025年第2季約231天下降至今年第2季約199天，營收則連續多季成長，驗證終端需求確實改善，長科自身營收亦已連續五個季度季季成長，對產業復甦趨勢更具信心。

展望第3季，長科正向看待，目前客戶拉貨需求持續升溫，依現階段接單狀況來看，有機會挑戰雙位數季增，且成長幅度可望優於第2季，不排除再創新高，公司也預期，在需求改善帶動下，市場競爭已逐步回歸供需機制，有助產品價格維持穩健，後續營運表現可望持續向上。

在AI相關布局方面，長科說明，現階段AI伺服器高功率電源相關導線架產品已開始出貨，營收占比約6%至8%，產品平均售價較一般產品高出三至五成，未來占比仍有提升空間，此外，公司也持續布局Mini LED背光、先進導線架、多層導線架及新型封裝技術，並同步推進台灣、馬來西亞及中國威海三地擴產計畫。