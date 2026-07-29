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達明財報／上半年稅後純益1.91億元 EPS 1.83元

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

機器人大廠達明（4585）29日公告財報，上半年累計營收9.96億元，較去年同期成長11.8%；稅後純益1.91億元，較去年同期成長5倍以上，EPS1.83元。第2季營收5.12億元，季增6%，年增29.3%；稅後純益1.24億元，季增85%，較去年同期轉虧為盈，並創下單季獲利新高。

達明日前傳來喜訊，獲列T3000與T2000等兩款最新Jetson Thor電腦的國際合作夥伴名單，將攜手輝達大咬商機，攻入機器人與邊緣AI應用大規模商用部署。此外，達明持續積極擴大機器人版圖，日前也宣布旗下AI協作機器人成功導入母公司廣達集團位於德國的車用電腦及車用電子產品製造工廠。

展望後市，達明看好下半年美國製造業回流以及智慧工廠投資將帶來更多機器人商機，成長動能可望優於上半年，達明總經理陳尚昊也指出，對全年營運成長具一定信心。

達明 財報 EPS

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