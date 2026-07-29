達明財報／機器人帶勁 今年第2季獲利創歷史新高、EPS 達1.18元

協作機器人大廠達明（4585）29日公布今年上半年財報，稅後純益1.91億元，每股純益為1.83元。第2季在毛利率、營益率同步增長下，帶動獲利衝上1.23億元，季增80.9%、相較去年同期轉虧為盈，創下單季歷史新高紀錄，EPS為1.18元。

達明今年第2季營收5.12億元，季增6%、年增29.3%；毛利率52.27%，季增2.39個百分點、年增0.34個百分點；營益率7.95%，季增2.55個百分點、年增1.85個百分點；稅後純益1.23億元，季增80.9%、較去年同期轉虧為盈，單季每股純益為1.18元。

達明今年上半年營收9.96億元，年增11.78%；毛利率51.11%，年減0.5個百分點；營益率6.71%，年減1.57個百分點；稅後純益1.91億元，年增430.6%；每股純益為1.83元。