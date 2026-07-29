豐興財報／上半年獲利年增逾20%、EPS 2.36元

豐興（2015）董事會通過上半年財報，累計今年1月至6月合併營收139億元、年減11%，稅後純益13.7億元，每股稅後純益EPS 2.36元，年增逾20%。法人分析，豐興上半年營收年減、獲利反增，凸顯公司治理到位，經營表現出色。

豐興指出，儘管國內建築用鋼需求受房市降溫、雨季及工程進度放緩影響，上半年營收較去年同期下滑，但受惠產品利差改善、成本控制及業外收益增加，獲利逆勢成長，呈現「營收縮、獲利增」的營運格局。

豐興今年1至6月合併營收139億元、年減11%，但營業毛利17.8億元、年增1.7%，毛利率由去年同期約11.1%，提升至今年的12.7%，增加約1.66個百分點，顯示公司即使面對銷售規模下滑，仍藉由原料採購、產品組合及價格管理，守住並改善單位獲利。

豐興上半年營業利益13.2億元，較去年同期成長0.66%，營業利益率由8.31%提升至9.45%。在鋼筋、型鋼與廢鋼市場買氣並不強勁的情況下，本業獲利仍能持穩，凸顯公司並未擴大低價接單換取營收，而是更重視利差、庫存與生產節奏。

此外，上半年豐興稅後歸屬母公司業主淨利13.7億元，較去年同期11.4億元年增20%；基本每股盈餘2.36元，也較去年同期1.96元增加20.4%。

法人表示，豐興今年上半年營收雖年減逾一成，但稅後獲利反而成長逾二成，反映獲利品質明顯改善。稅後淨利率約9.81%，相較去年同期約7.21%，提升約2.6個百分點。除了毛利率上升外，稅前淨利增幅高於營業利益，也顯示業外收益對整體獲利有所挹注。

截至今年6月底，豐興總資產262億元，較去年同期245億元增加約6.7%；總負債41億元，負債占總資產比率約15%，整體槓桿仍低。歸屬母公司業主權益220億元，較去年同期214.13億元增加約3%，顯示在維持配息與投資的同時，股東權益仍穩定累積。

法人指出，豐興上半年財報表現不俗，後續營運仍須觀察公共工程、科技廠房與民間建案用鋼需求，但若鋼廠持續控制產量、原料行情維持穩定，豐興全年獲利表現仍有機會優於去年。