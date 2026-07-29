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長科第2季三率三升 每股純益0.71元、寫4季來新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
長科董事長陳志宏。圖／長科提供
長科董事長陳志宏。圖／長科提供

導線架大廠長科*（6548）今（29）日舉行2026年第2季法人說明會，公布當季營運自結數，單季合併營收為43.15億元，單季毛利率為22.7％，單季歸屬母公司業主純益為6.56億元，每股純益為0.71元，為2022年第4季以來單季歷史新高。

長科第2季營運動能持續增強，合併營收43.15億元，季增18%，並創下歷史單季新高。隨著市場需求持續增溫，帶動本業獲利同步成長，營業毛利達9.8億元，季增23%、年增46%；營業利益為6.36億元，較上季成長25%，較去年同期大幅成長75%。在重要比率方面，第2季毛利率、營益率、純益率皆同步較上季走揚，分別為22.7％、14.7％、15.6％，呈現「三率三升」的表現，顯示本業獲利能力持續提升。

受惠於本業獲利成長及整體營運效益改善，第2季歸屬母公司稅後純益為6.56億元，季增40％、年增543％；每股純益為0.71元，季增39％、年增545％，為2022年第4季以來單季最佳表現，顯示公司營運成果持續反映於獲利表現，獲利動能穩健增強。按應用領域觀察，3C、工控和車用營收占比分別為46％、28％和24％，三大應用別業績皆維持成長態勢。其中以工控應用別營收占比較上季提升4個百分點，增幅最為顯著，主要係反映導入資料中心、機器人、低軌衛星等領域的相關產品出貨成長。這也顯示高成長市場對公司的貢獻程度益趨提升，有利於挹注未來公司的營收成長動能。

展望第3季，受惠於市場需求持續回溫及客戶拉貨力道延續，長科成長動能已由單一產品及應用擴散至各主要產品線與終端市場，預期第3季營運可望維持第2季成長態勢，營收將具備挑戰雙位數成長的潛力，公司對後續營運展望維持正面樂觀看法。

營收 每股純益

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