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聯電財報／通訊及消費性電子需求升溫 第2季獲利年增374%、EPS 3.39元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
晶圓代工大廠聯電（2303）29日公布2026年第2季財報。路透
晶圓代工大廠聯電（2303）29日公布2026年第2季財報。路透

晶圓代工大廠聯電（2303）29日公布2026年第2季財報，受惠通訊及消費性電子需求升溫，推升單季稅後純益為422.6億元，季增161%、年增374%，每股純益3.39元。

聯電執行長王石表示，第2季晶圓出貨量較上季成長10.6%，主要受惠於通訊及消費性電子的強勁需求，進一步推升產能利用率至85%；22/28奈米製程營收續創歷史新高，其中22奈米銷售占第2季整體營收達17.5%，另外，本月已將首批12吋矽光子量產晶圓交付客戶，是12吋矽光子量產製造能力的重要里程碑，2027年將進一步推出可供更多客戶導入之矽光子平台。

展望第3季，王石指出，電腦、通訊及消費性電子需求維持穩健，預期晶圓出貨量將呈高個位數成長，尤其電源管理IC、感測器及微控制器需求強勁，帶動8吋產品組合明顯復甦，估本季8吋產能利用率將大幅提升；12吋產能利用率則可望維持健康水準，持續支撐核心業務成長。

王石進一步說，AI基礎建設持續擴張，除了先進邏輯晶片外，也將同步帶動電源管理、感測、連接介面及特殊製程需求。聯電將持續強化矽光子、22／28奈米及各項特殊製程平台，確保公司能掌握AI應用快速成長所衍生的晶圓代工商機。

聯電 財報 EPS

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