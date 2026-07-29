達發財報／第2季EPS 5.25元、獲利雙增 上半年賺近一股本

聯發科（2454）旗下IC設計廠達發（6526）29日召開董事會，通過2026年第2季合併財務報告。第2季獲利8.8億元，季增17.7%、年增13.1%，EPS 5.25元；累計上半年EPS達9.72元。

達發第2季營收62.9億元，季增15.3%、年增13.9%；毛利率51.2%，季減1.6個百分點、年增0.7個百分點；營益率15%，與首季大致持平，較去年同期增加0.2個百分點。在營收規模擴大帶動下，單季獲利維持雙位數成長。

累計上半年營收117.44億元，年增9.3%；毛利率51.9%，年增0.8個百分點；營益率15%，年增0.5個百分點；歸屬母公司業主淨利16.28億元，年增8%，EPS為9.72元，高於去年同期的9元。

達發預計8月4日下午召開第2季法說會，屆時將說明財務及營運狀況，市場也將關注光通訊、乙太網路及低軌衛星相關產品的成長進度，以及下半年營收與毛利率展望。