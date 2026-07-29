牧德財報／上半年度EPS 9.8元 配息1元

AOI大廠牧德（3563）29日召開董事會，並通過115年上半年度財務報表，每股稅後純益（EPS）為9.8元，毛利率達60%，整體獲利表現穩健。董事會並決議通過115年上半年度每股配發現金股利1元，展現公司穩健獲利能力。

公司表示，上半年度營運延續成長動能，主要受惠於高階PCB應用需求穩定，自動光學檢測（AOI）設備出貨維持良好水準，加上高階產品比重逐步提升，帶動整體營收與獲利表現。受供應鏈市場IPC、CCD及記憶體等關鍵零組件價格維持高檔影響，致毛利率較去年同期略為調整，為因應整體成本結構變化，公司已於六月起適度調整部分產品售價，合理反映供應鏈成本，並在產品技術、品質及服務價值獲得客戶高度認同下，價格調整順利獲得市場接受。公司將持續密切掌握供應鏈供貨情形，進行關鍵零組件備料及供應鏈合作規劃，強化供應鏈管理及生產彈性，透過產品組合優化、成本控管及營運效率提升，以確保客戶交期與出貨需求，降低供應鏈波動對營運之影響。

展望未來，公司表示，目前整體接單能見度維持良好水準，在PCB與半導體雙軌布局持續推進下，將持續透過產品創新、技術升級及全球市場布局，提升高階產品比重，對中長期營運成長深具信心。