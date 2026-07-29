聯電財報／第2季淨利422億元、毛利率32.5% EPS 3.39元

聯電（2303）29日公布2026年第2季營運報告，合併營收為新台幣687.3億元，較上季的610.4億元增加12.6%。與去年同期相比，本季的合併營收增加17%；單季毛利率達32.5%，歸屬母公司淨利為422.6億元，每股純益3.39元。

聯電執行長王石表示，「第2季晶圓出貨量較上季成長10.6%，主要受惠於通訊及消費性電子的強勁需求，進一步推升產能利用率至85%。22/28奈米製程營收續創歷史新高，其中22奈米銷售占第2季整體營收達17.5%。本月聯電已將首批12吋矽光子量產晶圓交付客戶，這是展現12吋矽光子量產製造能力的重要里程碑，2027年將進一步推出可供更多客戶導入之矽光子平台」。

王石補充，「展望第3季，電腦、通訊與消費性電子需求持續穩健，預期出貨量將呈高個位數成長。受惠於電源管理IC、感測器與微控制器的強勁需求，8吋產品組合顯著復甦，第3季產能利用率預期將大幅提升。12吋產能利用率則維持在健康水位，並持續驅動核心業務。與此同時，我們亦積極布局，確保能充分掌握AI未來商機。為使聯電具備迅速擴產能力以因應客戶需求，29日董事會通過擴建新加坡P4廠區無塵室產能，並於台灣台南興建一座新晶圓廠。此計畫將分階段推進，在維持資本紀律的同時，亦能靈活布建產能以滿足客戶需求。為支應上述擴產計畫，2026年資本支出上調至20億美元」。