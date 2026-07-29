台達電財報／第2季每股大賺9.68元、上半年EPS 17.59元 創歷史新高

電源大廠台達電（2308）預計30日召開法說會，29日率先公布半年報，受惠AI基礎建設需求旺盛，第2季營收1,832.56億元，季增15%、年增47.7%，稅後純益251.35億元，季增22.2%、年增80.2%，每股純益9.68元，較首季的7.91元、去年同期的5.37元雙雙成長，且營收、稅後純益、每股純益均創單季歷史新高。

台達電上半年稅後純益衝上456.91億元，年增88.9%，每股純益17.59元，同創歷史新高，業績表現亮眼。展望未來，台達電受惠AI需求提升，帶動AC／DC電源大幅成長外，雲端服務廠商客戶在新一代ASIC伺服器平台採用DC／DC電源模組，也將成為另一成長關鍵，液冷散熱維持成長趨勢。此外，燃料電池與固態變壓器則成為長期成長動能。