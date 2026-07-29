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聯電Q2每股純益3.39元、毛利率32.5% 符合預期 本季估高個位數增幅

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯電執行長王石 。圖／聯電提供
聯電執行長王石 。圖／聯電提供

聯電（2303）今(29)日公布2026年第2季財報，單季合併營收為新台幣687.3億元，季增12.6%、年增17.0%；2026年第2季毛利率達到32.5%，歸屬母公司純益422.6億元，每股純益3.39元。

聯電執行長王石表示，第2季晶圓出貨量較上季成長10.6%，主要受惠於通訊及消費性電子的強勁需求，進一步推升產能利用率至85%。22/28奈米製程營收續創歷史新高，其中22奈米銷售占第2季整體營收達17.5%。

此外，聯電在這個月已將首批12吋矽光子量產晶圓交付客戶，這是我們展現12吋矽光子量產製造能力的重要里程碑，2027年將進一步推出可供更多客戶導入之矽光子平台。

王石說，展望第3季，電腦、通訊與消費性電子需求持續穩健，預期出貨量將呈高個位數成長。受惠於電源管理IC、感測器與微控制器的強勁需求，8吋產品組合顯著復甦，第3季產能利用率預期將大幅提升。12吋產能利用率則維持在健康水位，並持續驅動核心業務。與此同時，我們亦積極布局，確保能充分掌握AI未來商機。

王石表示，為使聯電具備迅速擴產能力以因應客戶需求，今日董事會通過擴建新加坡P4廠區無塵室產能，並於台灣台南興建一座新晶圓廠。此計畫將分階段推進，在維持資本紀律的同時，亦能靈活佈建產能以滿足客戶需求。為支應上述擴產計畫，2026年資本支出上調至20億美元。

王石說，聯電第2季很榮幸連續十年入選「臺灣永續指數(FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index)」。此指數依據國際永續標準，評選台灣上市公司中表現卓越的企業。聯電《2025年永續報告書》將於7月底發布，屆時將向投資人揭露公司永續目標與最新進展。

聯電 每股純益 毛利率

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