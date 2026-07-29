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力旺財報／第2季獲利年增近45%、EPS 7.77元 總經理何明洲將退休
矽智財廠力旺（3529）29日召開董事會並通過2026年第2季合併財務報告，單季稅後純益年增44.9%，每股純益7.77元；累計上半年EPS達15.75元。
經上半年財報扣除首季數字後，力旺第2季營收10.97億元，季增0.3%、年增17.1%；營益率60.7%，季增0.2個百分點、年增2.5個百分點。歸屬母公司業主淨利5.8億元，季減2.8%、年增44.9%，EPS為7.77元。
累計上半年營收21.91億元，年增18.5%；營益率60.6%，年增2.8個百分點；歸屬母公司業主淨利11.76億元，年增36.5%，EPS為15.75元，優於去年同期的11.54元。
人事方面，力旺董事會也通過總經理何明洲退休案，將於8月31日生效，不過何明洲仍將續任公司董事。力旺表示，各項業務均由專業經理人分層負責，並設有授權及職務代理機制，公司營運正常；新任總經理人選完成相關程序後將另行公告。
力旺預計將在8月14日召開第2季法說會，屆時除說明財務及營運狀況外，市場也將關注AI與先進製程授權、PUF安全IP權利金進展，以及總經理退休後的經營團隊安排。
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