快訊

遭監院彈劾移送懲戒 楊珍妮：嚴格管理致同仁不適絕非本意…盼還原真相

坦承花錢閃兵！修杰楷今出庭認罪 請求法官輕判6個月以下

聽新聞
0:00 / 0:00

力旺財報／第2季獲利年增近45%、EPS 7.77元 總經理何明洲將退休

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

矽智財廠力旺（3529）29日召開董事會並通過2026年第2季合併財務報告，單季稅後純益年增44.9%，每股純益7.77元；累計上半年EPS達15.75元。

經上半年財報扣除首季數字後，力旺第2季營收10.97億元，季增0.3%、年增17.1%；營益率60.7%，季增0.2個百分點、年增2.5個百分點。歸屬母公司業主淨利5.8億元，季減2.8%、年增44.9%，EPS為7.77元。

累計上半年營收21.91億元，年增18.5%；營益率60.6%，年增2.8個百分點；歸屬母公司業主淨利11.76億元，年增36.5%，EPS為15.75元，優於去年同期的11.54元。

人事方面，力旺董事會也通過總經理何明洲退休案，將於8月31日生效，不過何明洲仍將續任公司董事。力旺表示，各項業務均由專業經理人分層負責，並設有授權及職務代理機制，公司營運正常；新任總經理人選完成相關程序後將另行公告。

力旺預計將在8月14日召開第2季法說會，屆時除說明財務及營運狀況外，市場也將關注AI與先進製程授權、PUF安全IP權利金進展，以及總經理退休後的經營團隊安排。

力旺 財報 退休

延伸閱讀

國巨財報／第2季EPS 4.59元 累計上半年EPS達8.48元

威剛上半年EPS 62.46元 通過半年配息18元

智原第3季營運恐衰退

精測財報／第2季獲利逼近5億元、年增129% EPS 15.02元

相關新聞

國巨財報／第2季EPS 4.59元 累計上半年EPS達8.48元

被動元件大廠國巨*（2327）29日公布2026年第2季財報，受惠AI需求持續強勁、產品組合優化及價格調漲效益顯現，單季營收達445億元，創歷史新高，毛利率升至38.5%，稅後純益94.18億元，每股純益4.59元；累計上半年EPS達8.48元，營運維持穩健成長。

聯電財報／通訊及消費性電子需求升溫 第2季獲利年增374%、EPS 3.39元

晶圓代工大廠聯電（2303）29日公布2026年第2季財報，受惠通訊及消費性電子需求升溫，推升單季稅後純益為422.6億元，季增161%、年增374%，每股純益3.39元。

台光電財報／上半年每股稅後純益42.46元 獲利逾152億元

銅箔基板CCL廠商台光電（2383）今日公布財報，上半年累計每股稅後純益42.46元，上半年歸屬於母公司業主淨利逾152億元，創新高。

牧德財報／上半年度EPS 9.8元 配息1元

AOI大廠牧德（3563）29日召開董事會，並通過115年上半年度財務報表，每股稅後純益（EPS）為9.8元，毛利率達60%，整體獲利表現穩健。董事會並決議通過115年上半年度每股配發現金股利1元，展現公司穩健獲利能力。

台達電財報／第2季每股大賺9.68元、上半年EPS 17.59元 創歷史新高

電源大廠台達電（2308）預計30日召開法說會，29日率先公布半年報，受惠AI基礎建設需求旺盛，第2季營收1,832.56億元，季增15%、年增47.7%，稅後純益251.35億元，季增22.2%、年增80.2%，每股純益9.68元，較首季的7.91元、去年同期的5.37元雙雙成長，且營收、稅後純益、每股純益均創單季歷史新高。

聯電Q2每股純益3.39元、毛利率32.5% 符合預期 本季估高個位數增幅

聯電（2303）今(29)日公布2026年第2季財報，單季合併營收為新台幣687.3億元，季增12.6%、年增17.0%；2026年第2季毛利率達到32.5%，歸屬母公司純益422.6億元，每股純益3.39元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。