精測總座：下半年逐季成長不變 擴產迎接AI探針卡放量

AI高效能運算（HPC）與雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI基礎建設投資，中華精測第2季營收、獲利雙雙改寫歷史新高，精測總經理黃水可在法說會上也釋出對後市的正向展望，強調下半年營運將維持逐季成長趨勢，AI探針卡與測試介面需求持續增溫，公司目前最大的挑戰已不是接單，而是如何以穩健節奏擴充產能，迎接AI市場長期成長。

精測公布第2季營收16.4億元，毛利率57.5%，單季每股稅後純益）15.02元，累計上半年每股純益達25.45元，營收、獲利同步創下歷史新高。其中，HPC產品營收占比已提升至56%，帶動毛利率攀升至57.5%，營業利益率也提高至35%，反映高階AI產品比重持續增加，產品組合進一步改善。

展望下半年，法人關注第3、第4季營運，公司雖未提供具體財測，但表示營運持續成長方向沒有改變，季增仍可期待，只是實際成長幅度仍須視客戶出貨時程及產品組合而定。黃水可提出明確指引說，高階AI產品比重越高，毛利率表現也將更具支撐。

黃水可表示，因應AI訂單持續增加，公司已啟動第二、第三波擴產計畫，目前產能已處於超載狀態，新產能預計8月起陸續到位，待完成客戶驗證後，最快第四季開始貢獻營收，真正放量則可望落在明年。但黃水可表示未來仍將依照客戶需求逐步擴充，不會一次大幅增加產能，以兼顧成長與營運風險。

除了短期擴產，公司也同步推動第三廠長期布局，規畫2029年逐步投產，並持續提高設備投資，今年資本支出已調高至5億元，設備投資規模更創歷史新高，顯示對AI測試介面市場長期需求仍具高度信心。

產品布局方面，精測營運長朱育賢表示，精測AI探針卡驗證已進入尾聲，第3季起將逐步進入量產階段，同時積極爭取Google TPU、車用AI ASIC等新一代AI平台測試專案。指出，目前相關合作案均依照客戶規畫持續推進，公司已完成必要技術準備，將全力爭取後續量產商機。

不過，對於市場高度關注的Google TPU量產時程，公司仍維持一貫保守態度，強調客戶產品開發進度應由IC設計公司自行對外說明，身為後段供應鏈夥伴，不便評論客戶產品時程，以維持商業合作與資訊保密原則。

整體而言，精測在法說會強調AI需求仍持續快速成長，HPC已成為公司最重要的營運動能。未來營運關鍵不在於是否有訂單，而是如何持續提升技術能力、穩健擴充產能，掌握AI探針卡、測試介面及先進封裝測試需求快速成長帶來的新商機，為未來數年營運成長奠定基礎。