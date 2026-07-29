國巨財報／第2季EPS 4.59元 累計上半年EPS達8.48元

被動元件大廠國巨*（2327）29日公布2026年第2季財報，受惠AI需求持續強勁、產品組合優化及價格調漲效益顯現，單季營收達445億元，創歷史新高，毛利率升至38.5%，稅後純益94.18億元，每股純益4.59元；累計上半年EPS達8.48元，營運維持穩健成長。

整體來看，國巨第2季合併營收444.56億元，季增16.5%、年增35.7%；毛利率38.5%，較上季增加0.4個百分點、較去年同期提升2.9個百分點；營業利益率26.4%，季增1.2個百分點、年增4.9個百分點；稅後純益94.18億元，季增17.7%、年增88.5%；每股純益4.59元，較第1季成長17.7%、年增88.4%。

國巨表示，第2季營收成長來自各產品線、區域及通路需求同步增溫，其中AI仍是主要成長動能，標準品與特殊品需求均維持健康水準。毛利率持續改善，主要受惠產品售價調升及產品組合優化，不過部分獲利仍受到原物料成本上升，以及標準品需求增加所抵銷；單季毛利金額仍季增17.7%、年增46.9%。

累計上半年，國巨合併營收826.22億元，年增29.3%；毛利率38.3%，年增2.7個百分點；營業利益率25.9%，年增4.7個百分點；稅後純益174.19億元，年增65.5%，每股純益8.48元。

國巨指出，上半年營運受惠AI應用持續擴大，以及標準品與特殊品需求同步成長，帶動產品組合改善與出貨放量，加上營運效率提升，使毛利率與營業利益率同步擴張，後續仍將持續掌握AI、高階工控及車用電子等市場商機，提升長期營運動能。