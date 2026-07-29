台燿財報／上半年賺逾一股本EPS達12.4元 第2季8.02元

半導體測試介面廠精測（6510）總經理黃水可29日表示，公司今年下半年營收逐季成長趨勢已相當明朗。因應客戶需求，精測產能目前已較2025年底增加約五成，預計8月底增至去年底的兩倍，2027年3月底再新增一個去年底的產能規模，屆時總產能將達去年底的三倍，甚至不排除繼續擴充。

2026-07-29 15:14