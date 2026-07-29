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台燿財報／上半年賺逾一股本EPS達12.4元 第2季8.02元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台燿公司廠房外觀。記者尹慧中／攝影
台燿公司廠房外觀。記者尹慧中／攝影

銅箔基板CCL廠商台燿（6274）29日公告財報，上半年賺逾一股本每股稅後純益（EPS）達12.4元，其中第2季8.02元優於去年同期2.36元。

台燿財報顯示第2季毛利率約29.7%，優於去年同期21.2%，單季歸屬母公司淨利約23.41億元，較去年同期6.52億元成長，上半年累計淨利約36.02億元，較去年同期13.24億元大幅成長，上半年賺逾一股本，每股稅後純益（EPS）達12.4元，高於去年同期僅4.79元。

台燿也公告董事會通過下列議案115年第2季財務報表案。115年第二次普通股新股交付股數及訂定新股增資基準日。擬向銀行申請授信額度案。子公司資本支出案、長期投資案。取消對泰國子公司TAIWAN UNION TECHNOLOGY(THAILAND) Co.,Ltd. 資金貸與案。擬發行國內第六次無擔保可轉換公司債。114年度永續報告書。

台燿 財報 EPS 銅箔基板

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