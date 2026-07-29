順達法說會／BBU業務回神 看好今明年營收持續成長

電池模組大廠順達（3211）29日舉行法說會，展望後市，順達總經理張崇興表示，下半年增長主力依然來自Non IT產品，尤其是伺服器備援電池模組（BBU）業務，下半年整體營收將較上半年呈現雙位數增長，且毛利率、營益率亦將回升，而在BBU需求持續強勁下，看好2027年營收將優於今年。

順達今年第2季毛利率13.85%、營益率6.5%，相較第1季顯著下滑，順達解釋，主要是因BBU客戶一機種拉貨不如預期，所以導致毛利率、營益率雙雙下滑，但7月中起該客戶拉貨回歸正常。

順達今年第2季Non IT占整體營收比重約為25~30%區間，但隨著下半年BBU拉貨回歸常態，順達預計下半年Non IT營收比重將回升，全年占比將達到五成，且下半年毛利率、營益率也將回歸到如今年首季般正常水準。

展望下半年，張崇興指出，消費性應用（IT）產品因筆電漲價及記憶體短缺影響，預期下半年營收將較上半年減少；Non IT產品受AI資料中心建設推動，BBU持續強勁。

整體來看，張崇興表示，預估下半年營收呈現逐季增長，下半年業績將較上半年呈現雙位數增長，全年營收維持兩位數成長目標不變。

觀察產業趨勢，張崇興分析，看好整體市場BBU滲透率持續增加，幅度達到兩位數，目前從大型CSP客戶反饋來看，基本往高壓、大瓦數發展。故此，順達看好2027年營收將優於今年，主要成長來自Non IT業務，同時該業務占比也將持續攀升。

因應BBU需求持續提升，順達近年持續擴產，今年資本支出預計達10億元，明年還在規劃，但已確定台灣、泰國廠將持續擴充產能；目前順達BBU稼動率約為60-70% ，預計2027年達到八成。

此外，順達坦言，電池芯確實有在上漲，但公司目前並未考慮漲價，採取提前備料及優化內部管理因應。順達目前電池芯來源主要來自日韓廠商。