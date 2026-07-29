是方財報／上半年 EPS 7.57元 今年營運季季高 全年毛利率維持50%

國內IDC與雲端服務領導廠商是方（6561）電訊今日公布上半年財報，每股純益7.57元，是方董事長邵泓嘉表示，是方今年可望逐季成長，全年毛利率維持50%水準，在LY2客戶加速進駐與中科虎尾園區新資料中心十月動工雙引擎的帶動下，樂見未來五年邁入高成長期。

是方第2季營收10.4億元，每股純益3.88元，累計上半年營收20.3億元，毛利率48.6%，低於去年同期的55.1%，每股純益7.57元，較去年同期8.24元，呈現衰退。是方上半年來自雲端應用服務收入達3.51億元，年增10.5%，IDC機房服務收入為8.95億元，兩大產品線仍為推升是方營運成長的雙箭頭。

是方指出，上半年毛利率為48.6%，主因係LY2資料中心設備折舊費用自今年1月起足額每月攤提，加上去年同期有多筆一次性收入墊高基期所致。

邵泓嘉指出，全球九大CSP資本支出再上調，合計資本支出上修至8300億美元，年增率高達79%；種種跡象表明AI資料中心建置熱度不減，顯示AI雲端生態系持續擴大，同時也反映AI基礎建設已成為廠商長期策略核心，AI需求也將穩定驅動全球資料中心站點數成長。

隨著新客戶加速進駐與高毛利服務比重日益提升，邵泓嘉指出，全年毛利率將以維持50%以上為目標，公司營運將呈現一季比一季好、下半年遠優於上半年的顯著成長趨勢。

是方總經理劉耀元進一步說明，備受市場矚目的LY2智能資料中心，隨著客戶進駐時程遞延因素消除，自今年6月起客戶進駐率已明顯升溫，並開始實質貢獻月營收。預計至今年底，LY2客戶進駐率可順利達到八成水準，明、後年更將進一步向上提升，成為推升中長期營收獲利的強勁動能。

而隨著AI與高效能運算需求爆發，企業對於資料中心的要求已不僅止於速度，包括跨國AI算力業者、需要異地備援服務的業者，都是潛在客群。

是方表示，為了加速與北海道石狩資料中心合作進程，是方資深副總張霖棟於日前率隊前往日本實地參訪石狩資料中心，並順利拜會北海道廳副知事三橋剛，期望未來雙方能透過超高速網路串聯台北與北海道，打造亞洲AI算力走廊，共同啟動跨國AIDC新布局。

此外，是方指出，位於中科虎尾園區的全新資料中心預計今年10月中旬正式舉行動土典禮，並規劃2028年下半年加入營運行列。目前中科機房客戶租用意向書已突破五成，反應市場對AI算力設施的殷切需求。

展望未來五年，是方表示，除積極布局下一世代AIDC之外，也主動尋求跨國合作商機，並且持續以嚴謹規範與堅實基礎建設，樂觀迎接AI時代的成長榮景。