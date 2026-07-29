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櫃買賣中心核准中光電投控股票於9月3日上櫃 證券代號為「3718」
中光電（5371）29日公告，取得證券櫃檯買賣中心核准中光電投資控股股份有限公司股票於115年9月3日上櫃，暨於同日中光電股票終止上櫃。
中光電於115年6月12日股東會通過以股份轉換方式成立新設公司「中光電投資控股股份有限公司」，並成為中光電投控百分之百持股之子公司案，中光電依計畫向證券櫃檯買賣中心申請股票於115年9月3日終止上櫃，暨由中光電控股股票自同日起上櫃，業經證券櫃檯買賣中心115年7月29日證櫃監字第11502020622號函核准在案。
中光電表示，這次股份轉換之換股比例，依股份轉換基準日股東名簿所記載之公司股東持股1股換發中光電投控股份1股。中光電普通股3億9,098萬1,110股全數轉換為中光電投控後之總發行股數計3億9,098萬1,110股，每股面額新台幣10元，總金額計新台幣39億0,981萬1,100元整。
這次股份轉換作業相關時程如下：
1.股票最後交易日：115年8月21日
2.股票停止買賣日：115年8月24日起
3.股票最後過戶日：115年8月25日
4.股票停止過戶期間：115年8月26日至9月3日
5.終止上櫃日期暨股份轉換基準日：115年9月3日
6.中光電投控股票開始上櫃買賣日期：115年9月3日
中光電投控上櫃股票代號、公司簡稱及產業類別
1.股票代號：3718
2.公司中文名稱：中光電投資控股股份有限公司
3.公司中文簡稱：中光電投控
4.公司英文名稱：CoreIntelligence Holdings Corporation
5.公司英文簡稱：CiHC
6.產業類別：光電業
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