快訊

中職／李珠珢大巨蛋遭男粉「戳背」嚇壞！ 網怒：汶汶事件還沒學乖？

三星Galaxy Z Fold8全系列定價曝光！8月14日開賣 完整價格1圖看透

熊本強震高架橋錯位但沒垮 30年前阪神大地震慘痛教訓救命

聽新聞
0:00 / 0:00

欣興法說會／載板 PCB 產值續上修 AI 產品比重下半年增至七成

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
欣興今日召開法說會，發言人財務資深副總鍾明峰（左）、資深副總行銷長楊筑華等出席。記者尹慧中／攝影
欣興今日召開法說會，發言人財務資深副總鍾明峰（左）、資深副總行銷長楊筑華等出席。記者尹慧中／攝影

載板龍頭欣興（3037）今日召開法說會，發言人財務資深副總鍾明峰、資深副總行銷長楊筑華等出席，欣興提到，在AI GPU/ASIC與HPC需求強勁不論載板PCB產值持續上修，AI產品占比上半年已超過六成，下半年可望提升到七成，隨高階訂單增加與漲價反應成本，下半年營收可望成長、相對樂觀。

欣興持續擴充高階製程，依據欣興計畫，高階廠區配合客戶需求投產，預期今年第3季光復二期產能開出，明年第2季光復二廠預定開出。

展望毛利率，欣興也說，毛利率受惠AI高階訂單增加，載板PCB來自AI營收比重在60%以上，加上漲價反映成本毛利率有機會持續優於第2季。

資本支出方面，欣興提到，目前資本支出537億元，昨日董事會後已拍板，主要對於光復二廠產能以及楊梅二廠建置的長交期需求，楊梅三廠預計今年底到明年初動工興建，皆按照客戶的需求緊密配合。

欣興也說明，今年第2季毛利率提升主要受惠AI相關ASIC與資料中心應用等成長，帶動稼動率提升。

此外，欣興指出，原物料成本上漲持續後客戶密切溝通、持續適度調整售價反映成本費用。

營收 欣興

延伸閱讀

欣興上半年EPS 11.7元 單季淨利逾百億

欣興大舉上修今年資本支出達537億元 調升逾57%

旺宏Q2獲利創高EPS達3.91元、毛利率飆至64.4% 下半年續漲價

超豐法說會／AI、HPC拉高稼動率 第2季EPS 1.58元、看好旺季出貨

相關新聞

欣興法說會／載板 PCB 產值續上修 AI 產品比重下半年增至七成

載板龍頭欣興（3037）今日召開法說會，發言人財務資深副總鍾明峰、資深副總行銷長楊筑華等出席，欣興提到，在AI GPU/ASIC與HPC需求強勁不論載板PCB產值持續上修，AI產品占比上半年已超過六成，下半年可望提升到七成，隨高階訂單增加與漲價反應成本，下半年營收可望成長、相對樂觀。

緯穎下半年成長加速 股價相對有撐

緯穎（6669）近期受內外資同步看好，買盤持續湧入，今日在大盤回檔下，仍相對抗跌，股價在5,000元大關附近多空交戰。法人指出，接下來即將公布的第2季財報上，預計緯穎毛利率及EPS都將優於預期，主要受惠於通用伺服器銷售強勁，以及代採購模式的變動。

昨日搭飛機 今天開車？和泰車逆勢走強 創波段新高

台股7月17日跌破季線後，反彈幾天沒有守穩，第二次跌破季線跌勢加速，29日盤中摜破4萬點整數關卡，一度重摔至39,743.56點，下跌超過1,700點。昨日航空股相對抗跌，長榮航（2618）、華航（2610）都上漲，今日由汽車股接棒，和泰車（2207）盤中逆勢上漲逾2%，創波段新高，鴻華先進-創（2258）漲逾1%。

貨櫃三雄第2季獲利衝高、第3季旺季接棒 股價逆勢上漲

台股重跌達千點，長榮（2603）、萬海（2615）逆勢上揚，法人分析，主要受惠於長榮、萬海第2季獲利可望攀上今年高峰，第3季雖然運價自高檔回檔，但在旺季需求、新船供給有限及港口壅塞支撐下，法人認為營運仍將維持高檔。

SK海力士財報遜預期、股價急挫！南亞科等6檔跌停 為何宇瞻逆勢突圍？

台股29日開低走低，一度重挫1,635點、摜破4萬點關卡。記憶體族群同步遭遇沉重賣壓，南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）、晶豪科（3006）、群聯（8299）、鈺創（5351）等6擋下殺跌停，力積電（6770）也一度亮綠燈。不過，在一片綠海中，宇瞻（8271）逆勢上漲逾2%，一度帶動威剛（3260）、創見（2451）翻紅，成為族群少數抗跌指標。

國巨法說會前重挫跌停、逾萬張賣單在排隊 這幾檔被動元件也亮燈

被動元件股跌勢沈重，國巨*（2327）法說會將在29日收盤後登場，早盤以539元開低後續往下探，重挫至跌停507元鎖死，市價及跌停賣單超過1萬張；股價失守半年線，且瀕臨500元關卡價；其他被動元件股也是殺聲震天，華新科（2492）、禾伸堂（3026）、日電貿（3090）、信昌電（6173）、大毅（2478）、凱美（2375）等都亮出跌停綠燈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。