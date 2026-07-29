快訊

中和媳最後社群曝光！滿滿女兒身影 曾與殺人公公燦笑拍全家福

10年前熊本地震的教訓：1周內嚴防中暑與餘震

聽新聞
0:00 / 0:00

緯穎下半年成長加速 股價相對有撐

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

緯穎（6669）近期受內外資同步看好，買盤持續湧入，今日在大盤回檔下，仍相對抗跌，股價在5,000元大關附近多空交戰。法人指出，接下來即將公布的第2季財報上，預計緯穎毛利率及EPS都將優於預期，主要受惠於通用伺服器銷售強勁，以及代採購模式的變動。

法人推估，緯穎通用伺服器營收將有望較去年同期接近翻倍成長，加上去除記憶體成本，將有望帶動整體毛利率提升。AI伺服器的部分，6月已開始出貨Trainium 3 (T3) AI ASIC 伺服器，接下來隨著氣冷機櫃於第3季持續放量，以及第4季Vera Rubin和Helios MI455同時開始挹注營收下，下半年將重返高速成長態勢，因此法人上調目標價至7,750元。

緯穎 伺服器 EPS

延伸閱讀

鴻海、緯創 權證認購有戲

全民權證／緯穎 挑價內外20%

旺宏Q2獲利創高EPS達3.91元、毛利率飆至64.4% 下半年續漲價

貨櫃三雄第2季獲利衝高、第3季旺季接棒 股價逆勢上漲

相關新聞

緯穎下半年成長加速 股價相對有撐

緯穎（6669）近期受內外資同步看好，買盤持續湧入，今日在大盤回檔下，仍相對抗跌，股價在5,000元大關附近多空交戰。法人指出，接下來即將公布的第2季財報上，預計緯穎毛利率及EPS都將優於預期，主要受惠於通用伺服器銷售強勁，以及代採購模式的變動。

昨日搭飛機 今天開車？和泰車逆勢走強 創波段新高

台股7月17日跌破季線後，反彈幾天沒有守穩，第二次跌破季線跌勢加速，29日盤中摜破4萬點整數關卡，一度重摔至39,743.56點，下跌超過1,700點。昨日航空股相對抗跌，長榮航（2618）、華航（2610）都上漲，今日由汽車股接棒，和泰車（2207）盤中逆勢上漲逾2%，創波段新高，鴻華先進-創（2258）漲逾1%。

貨櫃三雄第2季獲利衝高、第3季旺季接棒 股價逆勢上漲

台股重跌達千點，長榮（2603）、萬海（2615）逆勢上揚，法人分析，主要受惠於長榮、萬海第2季獲利可望攀上今年高峰，第3季雖然運價自高檔回檔，但在旺季需求、新船供給有限及港口壅塞支撐下，法人認為營運仍將維持高檔。

SK海力士財報遜預期、股價急挫！南亞科等6檔跌停 為何宇瞻逆勢突圍？

台股29日開低走低，一度重挫1,635點、摜破4萬點關卡。記憶體族群同步遭遇沉重賣壓，南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）、晶豪科（3006）、群聯（8299）、鈺創（5351）等6擋下殺跌停，力積電（6770）也一度亮綠燈。不過，在一片綠海中，宇瞻（8271）逆勢上漲逾2%，一度帶動威剛（3260）、創見（2451）翻紅，成為族群少數抗跌指標。

國巨法說會前重挫跌停、逾萬張賣單在排隊 這幾檔被動元件也亮燈

被動元件股跌勢沈重，國巨*（2327）法說會將在29日收盤後登場，早盤以539元開低後續往下探，重挫至跌停507元鎖死，市價及跌停賣單超過1萬張；股價失守半年線，且瀕臨500元關卡價；其他被動元件股也是殺聲震天，華新科（2492）、禾伸堂（3026）、日電貿（3090）、信昌電（6173）、大毅（2478）、凱美（2375）等都亮出跌停綠燈。

威剛上半年EPS 62.46元 通過半年配息18元

記憶體模組大廠威剛（3260）昨（28）日公布第2季獲利首次突破百億元大關、達104億元，創單季新高，季增9.1%，年增逾十倍，每股純益32.39元；上半年大賺199.4億元，年增13倍，每股純益62.46元，遠超過歷年年度獲利，公司看好本季獲利續揚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。