緯穎下半年成長加速 股價相對有撐

緯穎（6669）近期受內外資同步看好，買盤持續湧入，今日在大盤回檔下，仍相對抗跌，股價在5,000元大關附近多空交戰。法人指出，接下來即將公布的第2季財報上，預計緯穎毛利率及EPS都將優於預期，主要受惠於通用伺服器銷售強勁，以及代採購模式的變動。

法人推估，緯穎通用伺服器營收將有望較去年同期接近翻倍成長，加上去除記憶體成本，將有望帶動整體毛利率提升。AI伺服器的部分，6月已開始出貨Trainium 3 (T3) AI ASIC 伺服器，接下來隨著氣冷機櫃於第3季持續放量，以及第4季Vera Rubin和Helios MI455同時開始挹注營收下，下半年將重返高速成長態勢，因此法人上調目標價至7,750元。