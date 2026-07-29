昨日搭飛機 今天開車？和泰車逆勢走強 創波段新高

台股7月17日跌破季線後，反彈幾天沒有守穩，第二次跌破季線跌勢加速，29日盤中摜破4萬點整數關卡，一度重摔至39,743.56點，下跌超過1,700點。昨日航空股相對抗跌，長榮航（2618）、華航（2610）都上漲，今日由汽車股接棒，和泰車（2207）盤中逆勢上漲逾2%，創波段新高，鴻華先進-創（2258）漲逾1%。

台股連續兩天重挫，合計將近四千點，今加權指數回測半年線，櫃買指數更逐步往年線靠攏，個股殺聲震天，權值股也走弱。不過汽車龍頭和泰車仍逆勢上漲，盤中漲逾2%，並一度漲至521元。

和泰車6月合併營收289.9億元，年增48.36%，今年前六月合併營收1,575.9億元，年增13.06%，單月、上半年營收雙創歷史同期新高紀錄。

今年6月汽車市場逐漸回溫，各家車廠並積極促銷，推升單月總市場登錄台數達41,361台，年增21%，並創下今年以來的單月新高。但除了和泰車新車銷售表現強勁、加上TELSA的銷售，其餘品牌銷售成長與衰退互見，並不一致。

第3季進入進口車新車款上市旺季，市場預期第3季開始，進口車的銷售將隨新車上市而增溫。對於今年下半年的車市買氣，和泰車抱持樂觀態度，認為整體車市將比去年成長。