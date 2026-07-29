快訊

上海團遭禁陸委會稱沒申請 林奕華：送公文被告知「不讓他們進台灣」

十指緊扣！「微風女神」郭源元與同性網紅Yin甜蜜放閃 經紀人回應了

不是只有多動腦！醫推薦6個護腦習慣：睡7小時、重訓都上榜

聽新聞
0:00 / 0:00

貨櫃三雄第2季獲利衝高、第3季旺季接棒 股價逆勢上漲

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

台股重跌達千點，長榮（2603）、萬海（2615）逆勢上揚，法人分析，主要受惠於長榮、萬海第2季獲利可望攀上今年高峰，第3季雖然運價自高檔回檔，但在旺季需求、新船供給有限及港口壅塞支撐下，法人認為營運仍將維持高檔。

美國關稅政策帶動提前拉貨潮，加上全球港口壅塞推升運價，長榮、陽明海運（2609）、萬海第2季營運同步大爆發，萬海今天盤中漲幅達2%以上，最高來到86.2元，長榮則來到205.5元，漲幅最高也在2%以上。

法人預估，在運價明顯高於首季帶動下，貨櫃三雄第2季獲利可望交出今年最佳成績單；雖然近期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連續三周回檔，但跌幅已明顯收斂，市場普遍認為第3季仍有傳統旺季支撐，下半年營運依舊審慎樂觀。

貨櫃三雄6月營收全面走揚，長榮6月營收391.41億元，月增12.94%；陽明165.91億元，月增9.85%；萬海161.66億元，月增17.11%，三家公司單月營收皆連續第三個月成長，反映第2季受惠於美國關稅政策引發的提前出貨潮，以及全球主要港口壅塞帶動運價攀升，營運表現優於第1季。

展望第3季，儘管SCFI已連續三周回檔，但最新一周僅小跌0.6%，跌勢持續收斂，市場認為屬於高檔整理，而非景氣反轉。目前運價仍遠高於年初水準，加上新船交付速度有限、主要港口壅塞尚未完全改善，以及航商持續控艙穩價，市場供需結構並未出現明顯鬆動。

陽明指出，根據Alphaliner最新預估，今年全球貨櫃航運需求增幅仍將高於有效運能增長，在港口壅塞及美國關稅政策帶動提前備貨下，第3季旺季需求仍具支撐力。萬海也表示，近期新增節能新船投入營運，可望提升船隊效率，把握第3季旺季商機。

物流業者則分析，下半年海運市場雖難再重演上半年運價連番飆漲行情，但在全球有效運能仍偏緊、新船供給有限及航商控艙策略持續下，運價仍可望維持相對高檔，第3季營運表現不致明顯轉弱。

法人指出，接下來市場將觀察美國關稅政策明朗化後，第4季歐美年底備貨需求是否順利接棒。若貨量持續穩健，長榮、陽明及萬海第3季獲利雖未必超越第2季高峰，但仍可望維持歷史相對高檔水準，下半年營運表現依然值得期待。

陽明海運 萬海 長榮

延伸閱讀

航空貨運迎黃金獲利期 市場進入「高運價、低成本」階段

旺宏Q2獲利創高EPS達3.91元、毛利率飆至64.4% 下半年續漲價

台股崩跌 還活著的族群有誰？航空股逆勢高飛

中光電：第2季虧損收斂 第3季缺料問題仍是變數

相關新聞

貨櫃三雄第2季獲利衝高、第3季旺季接棒 股價逆勢上漲

台股重跌達千點，長榮（2603）、萬海（2615）逆勢上揚，法人分析，主要受惠於長榮、萬海第2季獲利可望攀上今年高峰，第3季雖然運價自高檔回檔，但在旺季需求、新船供給有限及港口壅塞支撐下，法人認為營運仍將維持高檔。

SK海力士財報遜預期、股價急挫！南亞科等6檔跌停 為何宇瞻逆勢突圍？

台股29日開低走低，一度重挫1,635點、摜破4萬點關卡。記憶體族群同步遭遇沉重賣壓，南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）、晶豪科（3006）、群聯（8299）、鈺創（5351）等6擋下殺跌停，力積電（6770）也一度亮綠燈。不過，在一片綠海中，宇瞻（8271）逆勢上漲逾2%，一度帶動威剛（3260）、創見（2451）翻紅，成為族群少數抗跌指標。

國巨法說會前重挫跌停、逾萬張賣單在排隊 這幾檔被動元件也亮燈

被動元件股跌勢沈重，國巨*（2327）法說會將在29日收盤後登場，早盤以539元開低後續往下探，重挫至跌停507元鎖死，市價及跌停賣單超過1萬張；股價失守半年線，且瀕臨500元關卡價；其他被動元件股也是殺聲震天，華新科（2492）、禾伸堂（3026）、日電貿（3090）、信昌電（6173）、大毅（2478）、凱美（2375）等都亮出跌停綠燈。

威剛上半年EPS 62.46元 通過半年配息18元

記憶體模組大廠威剛（3260）昨（28）日公布第2季獲利首次突破百億元大關、達104億元，創單季新高，季增9.1%，年增逾十倍，每股純益32.39元；上半年大賺199.4億元，年增13倍，每股純益62.46元，遠超過歷年年度獲利，公司看好本季獲利續揚。

欣興上半年EPS 11.7元 單季淨利逾百億

載板龍頭欣興（3037）昨（28）日公布第2季歸屬母公司淨利131.14億元，單季獲利首度超過百億元，創新高，季增1.6倍，年增逾440倍，每股純益8.45元；上半年大賺181.58億元，年增18.24倍，每股純益11.7元，為同期最佳。

精測上半年每股純益25.45元

精測（6510）昨（28）日公布第2季獲利創單季新高，每股純益15.02元，連兩季賺逾一個股本，上半年每股純益25.45元。精測將於今（29）日召開法說會，說明上季財報與營運展望。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。