貨櫃三雄第2季獲利衝高、第3季旺季接棒 股價逆勢上漲

台股重跌達千點，長榮（2603）、萬海（2615）逆勢上揚，法人分析，主要受惠於長榮、萬海第2季獲利可望攀上今年高峰，第3季雖然運價自高檔回檔，但在旺季需求、新船供給有限及港口壅塞支撐下，法人認為營運仍將維持高檔。

美國關稅政策帶動提前拉貨潮，加上全球港口壅塞推升運價，長榮、陽明海運（2609）、萬海第2季營運同步大爆發，萬海今天盤中漲幅達2%以上，最高來到86.2元，長榮則來到205.5元，漲幅最高也在2%以上。

法人預估，在運價明顯高於首季帶動下，貨櫃三雄第2季獲利可望交出今年最佳成績單；雖然近期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連續三周回檔，但跌幅已明顯收斂，市場普遍認為第3季仍有傳統旺季支撐，下半年營運依舊審慎樂觀。

貨櫃三雄6月營收全面走揚，長榮6月營收391.41億元，月增12.94%；陽明165.91億元，月增9.85%；萬海161.66億元，月增17.11%，三家公司單月營收皆連續第三個月成長，反映第2季受惠於美國關稅政策引發的提前出貨潮，以及全球主要港口壅塞帶動運價攀升，營運表現優於第1季。

展望第3季，儘管SCFI已連續三周回檔，但最新一周僅小跌0.6%，跌勢持續收斂，市場認為屬於高檔整理，而非景氣反轉。目前運價仍遠高於年初水準，加上新船交付速度有限、主要港口壅塞尚未完全改善，以及航商持續控艙穩價，市場供需結構並未出現明顯鬆動。

陽明指出，根據Alphaliner最新預估，今年全球貨櫃航運需求增幅仍將高於有效運能增長，在港口壅塞及美國關稅政策帶動提前備貨下，第3季旺季需求仍具支撐力。萬海也表示，近期新增節能新船投入營運，可望提升船隊效率，把握第3季旺季商機。

物流業者則分析，下半年海運市場雖難再重演上半年運價連番飆漲行情，但在全球有效運能仍偏緊、新船供給有限及航商控艙策略持續下，運價仍可望維持相對高檔，第3季營運表現不致明顯轉弱。

法人指出，接下來市場將觀察美國關稅政策明朗化後，第4季歐美年底備貨需求是否順利接棒。若貨量持續穩健，長榮、陽明及萬海第3季獲利雖未必超越第2季高峰，但仍可望維持歷史相對高檔水準，下半年營運表現依然值得期待。