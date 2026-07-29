SK海力士財報遜預期、股價急挫！南亞科等6檔跌停 為何宇瞻逆勢突圍？

台股29日開低走低，一度重挫1,635點、摜破4萬點關卡。記憶體族群同步遭遇沉重賣壓，南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）、晶豪科（3006）、群聯（8299）、鈺創（5351）等6擋下殺跌停，力積電（6770）也一度亮綠燈。不過，在一片綠海中，宇瞻（8271）逆勢上漲逾2%，一度帶動威剛（3260）、創見（2451）翻紅，成為族群少數抗跌指標。

美股費半指數周二重挫4.49%，記憶體股成為殺盤重心，美光大跌8%，Sandisk重挫逾14%。不過，美國儲存裝置大廠希捷（Seagate）最新財報則帶來正向訊號，截至6月底止單季營收36億美元、年增48%，調整後每股盈餘（EPS）5.71美元，雙雙優於市場預期，激勵盤後股價勁揚逾6%；威騰、Sandisk、美光及SK海力士ADR盤後也同步反彈。

另一方面，市場持續消化SK海力士最新財報。SK海力士雖公布單季獲利再創新高，但營收79.32兆韓元、營業利益60.54兆韓元均低於市場預期，衝擊投資人信心。29日韓股早盤，SK海力士股價一度反彈逾4%，隨後急轉直下，盤中跌幅擴大至逾8%，拖累韓股同步走弱。

台股方面，宇瞻逆勢抗跌，主要受惠亮眼財報支撐。公司第2季稅後純益27.13億元，季增45.7%，續創歷史新高，單季每股純益20.93元，上半年每股純益35.51元，已超越歷年全年獲利。宇瞻日前也宣布推出LPDDR5 CAMM2記憶體解決方案，積極搶攻邊緣AI、AI PC及高階工業應用市場，為後續營運增添動能。

威剛同樣繳出史上最佳成績單，第2季稅後純益突破104億元、每股純益32.39元，上半年EPS更達62.46元，並宣布首次採半年配息、每股配發現金股利18元。董事長陳立白指出，AI需求持續推升DRAM與NAND供需吃緊，三大原廠2027年DRAM產能幾乎售罄，供不應求格局可望延續，將有助掌握貨源業者持續受惠。

儘管短線受到全球半導體股修正及獲利了結賣壓影響，記憶體族群今日跌多漲少，但隨著AI伺服器、高頻寬記憶體（HBM）及企業級儲存需求持續增溫，基本面仍未出現明顯轉弱跡象，後續能否隨國際記憶體股止跌回穩，將是市場關注焦點。