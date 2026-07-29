國巨法說會前重挫跌停、逾萬張賣單在排隊 這幾檔被動元件也亮燈

被動元件股跌勢沈重，國巨*（2327）法說會將在29日收盤後登場，早盤以539元開低後續往下探，重挫至跌停507元鎖死，市價及跌停賣單超過1萬張；股價失守半年線，且瀕臨500元關卡價；其他被動元件股也是殺聲震天，華新科（2492）、禾伸堂（3026）、日電貿（3090）、信昌電（6173）、大毅（2478）、凱美（2375）等都亮出跌停綠燈。

被動元件族群在漲價題材加持下推升股價強漲，國巨從4月底的317元一路上衝，一度飆漲至1,220元的歷史天價，但隨後股價反轉下跌，千元關及月線、季線、半年線相繼失守，29日法說會前以539元開低，盤中重挫至跌停507元鎖死，跌停排隊賣單逾1萬張。

國巨6月合併營收153.59億元，月增2%，年增38.9%，連續四個月改寫單月歷史新高；第2季合併營收444.56億元，刷新單季歷史新高，季增16.5%，年增35.7%；累計上半年合併營收826.22億元，年增29.4%。

國巨法說會將登場，市場關注第2季財報及未來的營運展望，及產業市況，另外，漲價的議題也將是法說會市場關注的重點；法人表示，供應鏈傳出國巨向客戶發出價格調整通知，自7月1日起調漲全系列電容產品價格，包括MLCC、鉭電、鋁電、薄膜電容等，調價的產品占國巨營收比重超過4成。

國巨重挫之外，華新科、禾伸堂、日電貿、信昌電、大毅、凱美等也亮燈跌停。