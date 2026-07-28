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易威：股份轉換完成 健亞終止上櫃成全資子公司

中央社／ 記者何秀玲台北28日電

易威生醫與健亞的股份轉換合併案經主管機關審核通過，今天完成合併，健亞終止上櫃並成為易威100%持股子公司。易威表示，台美整合型製藥平台即將進入實質營運的關鍵里程碑。

健亞先前遭大股東強生製藥挑戰經營權，健亞股東會今年4月22日通過與易威的股份轉換案。強生原擬行使股份收買請求權，並向法院聲請禁止健亞執行股份轉換，但於7月1日遭駁回。隨股份轉換今天完成，強生成為易威股東；易威向中央社記者表示，將持續與強生溝通，盼共創雙贏。

易威透過新聞稿指出，健亞董事長一職將由易威董事長林翰飛接任，負責統籌集團整體策略方向與資源整合；也將延攬擁有數十年製藥廠工作經驗、曾任中國化學製藥總經理的吳志庸，出任健亞總經理。

易威表示，與健亞完成合併後，將進一步整合健亞於新藥、學名藥及各項劑型製造領域的資源與能力，擴大雙方在新藥、困難學名藥及高技術門檻製劑的投入。

研發進度方面，易威表示，與健亞於今年第1季共同開發的液態口服尿崩症新藥TLX-041，已取得美國食品暨藥物管理局（FDA）藥證並上市。易威目前另有超過10項產品開發中，其中一項新藥已完成第2a期臨床試驗並取得正面結果；未來也將布局長效針劑等高技術門檻劑型。

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