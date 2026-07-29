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合一新藥臨床試驗 報捷
合一（4743）自體免疫新藥布局有新進展。合一公告，旗下治療嚴重氣喘、系統性硬化症及類風濕性關節炎等自體免疫疾病的新藥FB704A，第二期臨床試驗完成分析，安全性與耐受性顯示正面結果。
臨床數據顯示，上述藥品具良好安全性與耐受性，未發現與試驗藥物相關的嚴重不良事件，也未出現新的具臨床意義安全性警訊，為後續臨床開發建立基礎。
合一表示，FB704A二期試驗共納入21名受試者，其中治療組10人、安慰劑組11人。依主要試驗指標分析，整體安全性及耐受性均符合預期。與藥物可能相關的不良事件，治療組及安慰劑組各1人，皆屬輕度至中度，且均已恢復或緩解，顯示藥物整體安全表現良好。
FB704A為抗IL-6（anti-IL-6 Ab）單株抗體。合一指出，臨床前研究顯示，該藥物可同時抑制Th1、Th2及Th17發炎反應，並降低氣道過度反應，透過抑制傳統及反式IL-6／IL-6R訊號傳遞，有機會改善目前治療選擇相對有限的嗜中性球性嚴重氣喘。
值得注意的是，合一目前在氣喘治療採雙管線布局。除FB704A外，另一項新藥FB825目前正進行第二期臨床試驗，主要鎖定患者人數較多的嗜酸性球型過敏性氣喘，兩項產品分別瞄準不同發炎機轉與病患族群，形成互補布局。
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