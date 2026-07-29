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德記第2季每股賺0.59元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

德記（5902）昨（28）日公布上半年財報，第2季稅後純益為0.56億元，年減11.1%，每股純益（EPS）為0.59元；上半年稅後純益為0.99億元，年減12.3%，EPS為1.05元。

德記近年加速拓展外銷布局，市場涵蓋歐洲、中東、菲律賓及新加坡等地；產品線也從傳統休閒食品逐步延伸至生活用品及寵物用品，期望透過多元品類布局，降低單一市場波動影響，擴大營運成長空間。

生活用品方面，德記表示，目前襪子等產品已導入7-ELEVEN通路，截至今年2月底，銷售據點約500多店，今年目標仍朝持續成長方向推進。

目前在7-ELEVEN銷售品類主要涵蓋廚房用品、浴室用品及收納用品等生活雜貨類商品。

德記指出，未來該品牌有機會進一步導入萬家福通路，由於萬家福為統一集團重要零售通路之一，後續將評估商品導入機會，擴大銷售渠道。不過，菲律賓市場因涉及品牌授權及代理權範圍，目前德記主要負責台灣市場襪品代理業務，海外市場仍需視授權狀況推進。

在寵物市場布局方面，德記表示，目前主要透過中國大陸供應鏈取得相關商品。由於中國大陸為全球生活用品及寵物用品重要生產基地，公司已導入寵物牽繩、刷具、洗澡用品及寵物玩具等產品，現階段以台灣超商通路寵物用品區為主要銷售場域。

除7-ELEVEN外，部分寵物用品也將評估導入萬家福，未來以統一集團兩大通路作為第一階段布局重點。至於同屬統一集團旗下的寵物公園，德記表示，將列為第二階段拓展通路對象，後續將視市場發展與合作規劃逐步推進。

7-ELEVEN 菲律賓 EPS

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