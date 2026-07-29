鋼聯上半年EPS 4.37元

鋼聯（6581）昨（28）日董事會通過2026年上半年財報，上半年合併營收12.8億元，稅後純益4.8億元，年增37%；每股純益（EPS）4.37元，展現資源循環產業的營運韌性。

鋼聯指出，截至今年6月底，鋼聯總資產53.7億元，總負債僅9.9億元，股東權益達43.8億元，負債比率約18.5%，維持相當健康的財務結構。低負債、高現金流的經營模式，不僅有利於未來持續投入新設備及技術升級，也讓公司在景氣循環波動時，仍具備充裕的資本實力與抗風險能力。

法人表示，從獲利能力來看，鋼聯上半年營業毛利達7.4億元，毛利率約58.3%；營業利益6.1億元，營業利益率約48%，顯示公司核心業務仍維持極高的獲利水準。