精測財報／第2季獲利逼近5億元、年增129% EPS 15.02元

半導體測試介面廠精測（6510）28日公布第2季財報，稅後純益達4.94億元，季增44.5%、年增129.1%，單季獲利不僅改寫新高，也首度逼近5億元；每股純益15.02元，同步創下單季新高。

精測第2季毛利約9.43億元，毛利率57.5%，較首季增加0.7個百分點、較去年同期增加1.7個百分點；營益率進一步升至34.7%，季增5.5個百分點、年增8.9個百分點。

營益率跳升幅度明顯高於毛利率，關鍵在費用控制。第2季營業費用約3.73億元，與首季幾乎持平，在營運規模擴大的同時，新增毛利多數轉進營業利益，營運槓桿明顯放大。

業外表現也較去年同期改善。推算第2季業外淨收益約2,605萬元，相較去年同期業外淨損5,208萬元明顯轉佳；去年第2季曾認列約6,784萬元其他損失，壓低比較基期，也讓本季稅後純益增幅高於營業利益。

累計上半年，精測毛利率57.2%，較去年同期增加2.4個百分點；營益率32.3%，年增8.5個百分點。歸屬母公司稅後純益8.36億元，年增91.4%，每股純益25.45元。

精測預計29日下午2時30分召開線上法說會，市場焦點將放在下半年AI、HPC測試需求、產品組合及產能擴充進度。