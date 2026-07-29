精測上半年每股純益25.45元

精測（6510）昨（28）日公布第2季獲利創單季新高，每股純益15.02元，連兩季賺逾一個股本，上半年每股純益25.45元。精測將於今（29）日召開法說會，說明上季財報與營運展望。

精測結算，第2季毛利率57.5%，季增0.7個百分點；歸屬母公司業主淨利4.94億元，季增44.5%，年增129.1%，每股純益15.02元。上半年歸屬母公司業主淨利8.35億元，年增91.3%，每股純益25.45元。

精測指出，第2季營運亮眼，主要受惠全球雲端服務業者持續加大AI基礎建設投資力道，帶動高速運算（HPC）相關訂單動能持續強勁。第2季HPC應用占該公司整體營收比重超過五成，成長動能主要來自美系客戶需求擴張。

為把握AI產業快速成長所帶來的市場機遇，精測董事會已決議追加今年資本支出，進一步擴充先進製程產能與智慧製造基礎建設，以提升產能調度的靈活性，滿足客戶持續增長的需求。