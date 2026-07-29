欣興上半年EPS 11.7元 單季淨利逾百億

光通訊廠華星光（4979）公告6月自結財報，單月稅後純益6,300萬元，相較去年同期明顯增加75%，每股純益0.44元。累計華星光今年第2季自結獲利，每股純益為1.29元，表現寫下近四個季度以來低點。

2026-07-29 01:58