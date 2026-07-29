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欣興上半年EPS 11.7元 單季淨利逾百億

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

載板龍頭欣興（3037）昨（28）日公布第2季歸屬母公司淨利131.14億元，單季獲利首度超過百億元，創新高，季增1.6倍，年增逾440倍，每股純益8.45元；上半年大賺181.58億元，年增18.24倍，每股純益11.7元，為同期最佳。

欣興將於今（29）日召開法說會，說明上季財報細節與營運展望。法人看好，受惠高階載板出貨價量齊揚，加上產業步入傳統旺季，欣興下半年可望逐季走高。

欣興財報顯示，第2季毛利率回升至24.8%，優於今年首季18%及去年同期的13.1%；歸屬母公司淨利約131.14億元，季增約1.6倍，並大幅優於去年同期2,960.7萬元，年增逾440倍，每股純益8.45元。

欣興上半年歸屬母公司淨利181.58億元，較去年同期約9.44億元暴增18.24倍，每股純益11.7元。

業界觀察，全球載板市場至2028年可望穩居賣方市場，受惠AI需求高漲與客戶積極預訂產能，部分載板廠訂單能見度已達2030年。

欣興

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