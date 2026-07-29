威剛上半年EPS 62.46元 通過半年配息18元

記憶體模組大廠威剛（3260）昨（28）日公布第2季獲利首次突破百億元大關、達104億元，創單季新高，季增9.1%，年增逾十倍，每股純益32.39元；上半年大賺199.4億元，年增13倍，每股純益62.46元，遠超過歷年年度獲利，公司看好本季獲利續揚。

威剛第2季營收、營業利益、稅後純益、每股純益等四大營運指標均續創高。隨著營運持續創高，今年首度採半年配息政策，昨天並公告董事會決議上半年每股配發現金股利18元。

威剛昨天股價跌33元、收369元。

威剛結算，第2季合併營收381.4億元，季增46.1%，年增197.4%；毛利率42.1%，季減13.6個百分點，年增23.1個百分點；歸屬母公司稅後淨利104億元，季增9.1%，年增逾十倍，每股純益32.39元。

威剛上半年合併營收642.4億元，年增182.6%；毛利率47.6%，年增30.9個百分點；營業利益250.4億元，年增14倍；歸屬母公司業主淨利199.4億元，年增13倍，每股純益62.46元。

展望第3季，威剛董事長陳立白表示，全球AI應用不斷擴大，記憶體供給只會更緊俏，將全力並持續取得上游原廠穩定供貨支援，可充分掌握市場商機。

陳立白說，隨著需求成長及價格走勢向上，看好第3季營收將延續上半年成長動能，整體獲利表現亦可望繼續挺進，續寫歷史新頁。此外，公司亦陸續評估布局AI算力資料中心及相關基礎設施，持續深化在AI產業鏈的含金量，期望開拓威剛中長期營運成長新動能。

陳立白指出，DRAM繼續缺貨已然確定，三大原廠2027年產能早已售罄，高頻寬記憶體（HBM）與AI伺服器相關應用將占近七成DRAM產能，PC及手機應用的DRAM供給將非常有限；同時，企業級儲存需求暢旺亦推動NAND Flash與硬碟缺貨態勢更加劇烈。

整體而言，威剛看好2027年DRAM仍將供不應求，買方基本上無議價空間，只能設法持續買貨，不僅為記憶體價格向上發展提供良好支撐，也將有助於掌握貨源的業者繼續推升其營運表現。