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華星光第2季EPS 1.29元
光通訊廠華星光（4979）公告6月自結財報，單月稅後純益6,300萬元，相較去年同期明顯增加75%，每股純益0.44元。累計華星光今年第2季自結獲利，每股純益為1.29元，表現寫下近四個季度以來低點。
華星光昨（28）日公告6月自結財報，單月合併營收4.55億元、年成長27.8%，稅前盈餘1.02億元、年增183.3%，稅後純益6,300萬元、年增75%，每股純益0.44元。
由於華星光先前已分別公告4月及5月自結財報，推算華星光今年第2季自結財報，單季合併營收為12.89億元、季增8.0%、年成長18.5%，稅前盈餘2.48億元、季減13.3%、年增161.1%，稅後純益1.84億元、季減20%、年增93.7%，每股純益1.29元，表現為2025年第3季以來低點。
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